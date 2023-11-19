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Земельные участки в Муниципалитет Пелла, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Метони, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Метони, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1400 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€300,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Метони, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Метони, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€280,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Метони, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Метони, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€260,000
Земельные участки в Pefkodasos, Греция
Земельные участки
Pefkodasos, Греция
Evzonoi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 987 m2, Код. 1-842, 28.000 €
€28,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Arachos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Arachos, Греция
Комнаты 1
Площадь 10 500 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок в 10500 кв.м на центральной дороге города Салоники. Участок имее…
€215,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Муниципалитет Пелла, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Пелла, Греция
Комнаты 1
Площадь 7 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. в северной Греции. На территории подведена в…
€700,000
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