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Таунхаусы в Municipality of Paxos, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус в Лака, Греция
Таунхаус
Лака, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Этаж 1/1
На продажу выставлен таунхаус 131,18 кв.м, который был построен в 2009 году на участке 262,0…
$254,111
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Параметры недвижимости в Municipality of Paxos, Греция

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