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Жильё в Municipality of Paxos, Греция

дома
3
3 объекта найдено
Таунхаус 1 комната в Лака, Греция
Таунхаус 1 комната
Лака, Греция
Число комнат 1
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен таунхаус 131,18 кв.м, который был построен в 2009 году на участке 262,0…
$229,624
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Логгос, Греция
Вилла 1 комната
Логгос, Греция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Предлагаем Вашему вниманию три роскошные виллы класса люкс в престижном комплексе острова Па…
$1,04 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 3 комнаты в Логгос, Греция
Вилла 3 комнаты
Логгос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на Ионических островах. Первый этаж состоит из г…
$991,556
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Paxos, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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