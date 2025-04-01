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Коттеджи с видом на море в Муниципалитет Нестос, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Avramylia, Греция
Коттедж 5 комнат
Avramylia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в пригороде Кавалы. Первый этаж состоит из 2 с…
$385,555
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Муниципалитет Нестос, Греция

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