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Таунхаусы с видом на горы в Kamena Vourla Municipality, Греция

Municipal Unit of Ayios Konstantinos
4
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1 объект найдено
Таунхаус 6 комнат в Kamena Vourla Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Kamena Vourla Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$260,936
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Kamena Vourla Municipality, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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