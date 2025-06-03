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Таунхаусы в Municipal Unit of Ayios Konstantinos, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус в Kamena Vourla Municipality, Греция
Таунхаус
Kamena Vourla Municipality, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$285,007
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Таунхаус 6 комнат в Kamena Vourla Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Kamena Vourla Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$260,936
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Таунхаус 3 комнаты в Kamena Vourla Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Kamena Vourla Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 111 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
$389,316
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус в Kamena Vourla Municipality, Греция
Таунхаус
Kamena Vourla Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 2/2
Продается таунхаус площадью 111 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
$425,231
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Ayios Konstantinos, Греция

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