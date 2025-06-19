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Виллы с бассейном в Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция

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1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостиной…
$2,07 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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