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Виллы в Муниципалитет Килкис, Греция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Доркас, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Доркас, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€550,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Килкис, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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