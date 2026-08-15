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Жилье в Kilkis Municipality, Греция

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дома
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5 объектов найдено
Коттедж в Терпиллос, Греция
Коттедж
Терпиллос, Греция
Площадь 290 м²
Продаётся двухэтажный отдельно стоящий дом, приподнятого уровня, в деревне Килкис, рядом с ц…
$223,154
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Коттедж 1 спальня в Микрокамбос, Греция
Коттедж 1 спальня
Микрокамбос, Греция
Количество спален 1
Площадь 100 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из одной сп…
$129,878
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Терпиллос, Греция
Квартира 1 спальня
Терпиллос, Греция
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Продается квартира площадью 54 кв.м в северной Греции. Квартира расположена на втором этаже …
$96,818
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Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Коттедж 4 спальни в Неа Санта, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа Санта, Греция
Количество спален 4
Площадь 360 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
$377,827
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Терпиллос, Греция
Коттедж 4 спальни
Терпиллос, Греция
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 4 спальн…
$631,679
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Kilkis Municipality, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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