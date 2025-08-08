Показать объекты на карте Показать объекты списком
Особняки с гаражом в Kassandra Municipality, Греция

1 объект найдено
Особняк 5 спален в Каландра, Греция
Особняк 5 спален
Каландра, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 3
Situated in a magnificent setting the estate villa in Posidi built-in 2007  offers 1,800 sq …
$10,98 млн
Оставить заявку
