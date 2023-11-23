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Таунхаусы в Муниципалитет Истия-Айдипсос, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Лутра-Эдипсу, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четв…
€215,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 комнаты с furnishings в Неа Синасос, Греция
Таунхаус 3 комнаты с furnishings
Неа Синасос, Греция
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продаются дома в комплексе, расположенном на о. Эвия. 8 домов площадью 80 кв.м каждый состоя…
€120,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в Муниципалитет Истия-Айдипсос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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