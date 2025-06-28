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Коттеджи с видом на море в Dorida Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Dorida Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Dorida Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
$197,630
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Dorida Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Dorida Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
$348,759
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Dorida Municipality, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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