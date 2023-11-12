Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Муниципалитет Дистомо-Арахова-Антикира

Земельные участки в Муниципалитет Дистомо-Арахова-Антикира, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната у моря в Святой Исидор, Греция
Земельные участки 1 комната у моря
Святой Исидор, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. в центральной Греции. На территории с возмо…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Арахова, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Арахова, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2470 кв.м. в центральной Греции. Имеет великолепный вид…
€150,000
Realting.com
Перейти