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Коттеджи с видом на горы в Distomo Arachova Antikyra Municipality, Греция

Arachova Municipal Unit
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3 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Distomo Arachova Antikyra Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Distomo Arachova Antikyra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 402 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 402 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из одной спальн…
$1,40 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Kalybia Libadiou, Греция
Коттедж 5 комнат
Kalybia Libadiou, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Арахове. Цокольный этаж состоит из гостиной,…
$174,379
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Distomo Arachova Antikyra Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Distomo Arachova Antikyra Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$290,632
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Distomo Arachova Antikyra Municipality, Греция

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