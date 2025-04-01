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Коттеджи с бассейном в Муниципалитет Дирфия - Мессапия, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Муниципалитет Дирфия - Мессапия, Греция
Коттедж 3 комнаты
Муниципалитет Дирфия - Мессапия, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 101 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных…
$313,123
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Муниципалитет Дирфия - Мессапия, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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