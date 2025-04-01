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Коттеджи с видом на море в Муниципалитет Дирфия - Мессапия, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Kakoperato, Греция
Коттедж 5 комнат
Kakoperato, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 184 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
$283,832
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Муниципалитет Дирфия - Мессапия, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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