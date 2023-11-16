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Земельные участки в Муниципалитет Дельты, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Муниципалитет Дельты, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Дельты, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€500,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Муниципалитет Дельты, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Дельты, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 69499 кв.м. в пригороде города Салоники
€4,60 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kalokhori, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kalokhori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 520 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
€170,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Муниципалитет Дельты, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Дельты, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7900 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€100,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Муниципалитет Дельты, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Дельты, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 18000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€290,000
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