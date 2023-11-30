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Земельные участки в Муниципалитет Халкиде, Греция

43 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1030 кв.м. на острове Эвия. Имеет великолепный вид на м…
€85,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Каламос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Каламос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8076 кв.м. в Аттике. На территории колодец, с возможнос…
€290,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Theologos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Theologos, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 020 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1020 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на море. Уча…
€120,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната в Гимно, Греция
Земельные участки 1 комната
Гимно, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Сикамино, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Сикамино, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 14086 кв.м. в Аттике. Земельный участок ра…
€95,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Agii Apostoli, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agii Apostoli, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2.985 кв.м в Каламо Аттики. Участок строит жилой дом пл…
€80,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Магула, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Магула, Греция
Комнаты 1
Площадь 45 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 45000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена во…
€330,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Гимно, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Гимно, Греция
Комнаты 1
Площадь 22 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. на острове Эвия. На территории колодец, под…
€240,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Сета, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Сета, Греция
Комнаты 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
€110,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Филла, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Филла, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
€270,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Кастелла, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Кастелла, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 875 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
€735,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Сета, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сета, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 503 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
€75,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Theologos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Theologos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок находится в приморском поселке Феологос,всего в 50 метрах от моря.Это куро…
€150,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Малесина, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Малесина, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1525 кв.м. в центральной Греции. На территории подведен…
€125,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Вати, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Вати, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена во…
€105,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1200 кв.м. на острове Эвия. На территории …
€100,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. на острове Эвия. На территории строение, под…
€1,10 млн
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 524 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
€320,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неротривия, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неротривия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 6500 кв.м. на острове Эвия. На территории …
€130,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лукисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1100 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
€140,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Неа-Артаки, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 471 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
€70,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Панорама, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Панорама, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
€250,000
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Земельные участки 3 спальни с видом на море, с furnishings в Эретрия, Греция
Земельные участки 3 спальни с видом на море, с furnishings
Эретрия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Эвия. На территории с возможность…
€1,10 млн
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Agii Apostoli, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agii Apostoli, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7300 кв.м. в Аттике. Земельный участок, цельный и приго…
€250,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Куркули, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Куркули, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 111500 кв.м. на острове Эвия. На территории земельный у…
€223,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Эритре, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Эритре, Греция
Комнаты 1
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 0 кв.м. в Аттике. Предлагаем вашему вниманию большой пр…
€150,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Theologos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Theologos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1058 кв.м. в центральной Греции. Земельный участок расп…
€75,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Халкуцион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Халкуцион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1015 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постр…
€60,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Неа-Артаки, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 480 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
€525,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Theologos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Theologos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. в центральной Греции. На территории подведен…
€585,000
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