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Коттеджи с видом на море в Volvi Municipality, Греция

Неа Врасна
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2 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Ставрос, Греция
Коттедж 1 комната
Ставрос, Греция
Число комнат 1
Площадь 220 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывает…
$348,995
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Asprobalta, Греция
Коттедж 8 комнат
Asprobalta, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аспровальте. Второй этаж состоит из 2 спальн…
$474,693
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Volvi Municipality, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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