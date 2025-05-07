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Коттеджи с видом на горы в Volvi Municipality, Греция

Неа Врасна
3
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8 объектов найдено
Коттедж 1 комната в Ставрос, Греция
Коттедж 1 комната
Ставрос, Греция
Число комнат 1
Площадь 220 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывает…
$348,995
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Коттедж 4 комнаты в Nea Apollonia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Nea Apollonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$84,575
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Неа Врасна, Греция
Коттедж 3 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аспровальте. Коттедж состоит из 2 спальных ко…
$178,808
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Коттедж 8 комнат в Asprobalta, Греция
Коттедж 8 комнат
Asprobalta, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аспровальте. Второй этаж состоит из 2 спальн…
$474,693
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Неа-Мадитос, Греция
Коттедж 6 комнат
Неа-Мадитос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$229,624
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Коттедж 4 комнаты в Неа Врасна, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 87 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Первый э…
$219,186
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Профитис, Греция
Коттедж 5 комнат
Профитис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$212,965
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Коттедж 5 комнат в Неа-Мадитос, Греция
Коттедж 5 комнат
Неа-Мадитос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$229,624
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Volvi Municipality, Греция

с видом на море
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