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Отели в Volvi Municipality, Греция

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1 объект найдено
Отель 480 м² в Nea Apollonia, Греция
Отель 480 м²
Nea Apollonia, Греция
Площадь 480 м²
Продается гостиница площадью 480 кв.м. недалеко от живописного города Салоники. Гостиница со…
$1,06 млн
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