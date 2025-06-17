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Отели в Voio Municipality, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 350 м² в Namata, Греция
Отель 1 350 м²
Namata, Греция
Число комнат 21
Площадь 1 350 м²
Количество этажей 2
Продается гостиница в Северной Греции. Гостиница построенна в традиционном стиле, владеет пл…
$1,73 млн
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Grekodom Development
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