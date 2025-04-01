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Земельные участки в Муниципалитет Амфиполиса, Греция

1 объект найдено
Участок земли в Амфиполис, Греция
Участок земли
Амфиполис, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продаёться участок в северной Греции общей площадью 7000 кв.м. Участок расположен в очень жи…
$627,756
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