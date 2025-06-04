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Виллы в Aliartos Thespies Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Aliartos Thespies Municipality, Греция
Вилла
Aliartos Thespies Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 315 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу коттедж общей площадью 315 кв.м. расположенный на земельном участке …
$486,329
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Вилла в Aliartos Thespies Municipality, Греция
Вилла
Aliartos Thespies Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 214 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$400,506
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Параметры недвижимости в Aliartos Thespies Municipality, Греция

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