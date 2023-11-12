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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Коринфия, Греция

Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
15
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
12
Municipality of Corinth
9
Лутракион
4
Municipality of Xylokastro and Evrostina
3
Municipal Unit of Agioi Theodoroi
3
Municipal Unit of Assos - Lechaio
3
Коринф
3
31 объект найдено
Другое рядом с метро в Municipality of Corinth, Греция
Другое рядом с метро
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 105 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - 105 Sq.m., Grou…
€80,000
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Древние фенео, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Древние фенео, Греция
Комнаты 1
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 360 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на горы…
€1,20 млн
Коммерческая 2 комнаты с камином, с Painted, с bright в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коммерческая 2 комнаты с камином, с Painted, с bright
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Property Code: 621759 - Apartment FOR SALE in Vocha Vrachati for €140.000 . This 78 sq. m. …
Цена по запросу
Другое 9 спален с AirConditioning, с Solar water system, с Back yard Garden в Асос, Греция
Другое 9 спален с AirConditioning, с Solar water system, с Back yard Garden
Асос, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 270 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Korinthia: Assos-Lechaio 270 Sq.m., 9 Bedrooms,…
€360,000
Другое 16 спален со стеклопакетами, с балконом, с кладовой в Врахатион, Греция
Другое 16 спален со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Врахатион, Греция
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 760 м²
Vrachati residential complex 760sq.m. on a plot of 1000 sq.m. in excellent condition, 2 leve…
€1,30 млн
Производство в Municipality of Corinth, Греция
Производство
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 10 000 м²
Код недвижимости. 1555 - Agricaltural Corinth FOR SALE. Размер: 10000 кв.м, цена 250.000 € К…
€250,000
Отель 1 комната с видом на море, с видом на город в Айи-Теодори, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на город
Айи-Теодори, Греция
Комнаты 1
Площадь 9 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу отель в городе Агии Теодори - Лутраки - Коринф Агии Теодори находитс…
Цена по запросу
Коммерческая 5 спален с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Коммерческая 5 спален с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 486 м²
Количество этажей 3
Продается бизнес площадью 486 кв.м в Лутраки. Из окон открывается вид на горы. У объекта ест…
€320,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Pisia, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Pisia, Греция
Комнаты 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 480 кв.м в Лутраки. У объекта есть кондиционер. Недвижимость прода…
€370,000
Отель 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Rethi, Греция
Отель 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Rethi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Количество этажей 1
Отель расположен в одном из самых живописных мест Пелопоннеса-Трикала Коринфияс. Отель состо…
€350,000
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 1000 кв.м в Лутраки. Из окон открывается вид на город. Недвижимост…
€850,000
Отель 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Перахора, Греция
Отель 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Перахора, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
На берегуИонического моря,в 4 км. от знаменитогоКоринфского канала, соединяющегоЭгейскоеиИон…
€1,45 млн
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Pisia, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Pisia, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 220 м²
Количество этажей 1
Гостиница расположена в курортном городке Лутраки, рядом с гидротерапевтическим - спа центро…
€3,00 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agia Sotira, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agia Sotira, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается вашему вниманию коттеджный комплекс, расположенный недалеко от Лутраки.Комплекс…
€1,06 млн
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город в корона, Греция
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город
корона, Греция
Комнаты 1
Площадь 891 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница к северо-западу от Афин, около города Левадия, в поселке А…
€700,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Pisia, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Pisia, Греция
Комнаты 1
Площадь 910 м²
Количество этажей 1
Предоставляется на продажу комплекс из двух таунхаусов в курортном городке Лутраки. Двухэтаж…
€1,20 млн
Коммерческая 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kallithea, Греция
Коммерческая 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kallithea, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 833 м²
Количество этажей 1
Данный объект недвижимости для коммерческого использования находится в курортном городке Лут…
€2,13 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Предлагаемвашему вниманиюкоммерческоепредложениепо приобретениюпятиэтажного дома в замечател…
€2,30 млн
Коммерческая 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Лигия, Греция
Коммерческая 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Лигия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 500 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепны…
€620,000
Коммерческая 12 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Проходить, Греция
Коммерческая 12 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Проходить, Греция
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу 4 -х этажное здание 1000 кв.м. В подвале есть недостроенное помещение …
€3,00 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Площадь 209 м²
Количество этажей 1
Комерческое помещение которые в данный момент сдается в аренду и приносить владельцу ежемеся…
€900,000
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лутракион, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Площадь 6 000 м²
Количество этажей 1
Предлогается на продажу незавершенный отель в районе Лутраки Гостиница состоит из : цокольно…
€6,00 млн
Отель 1 комната с furnishings в Лутра Ореас Еленис, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Лутра Ореас Еленис, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 415 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница 2.415 кв.м которая состоит из 48 двухместых комнат со свои…
€2,10 млн
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings в Kato Assos, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Kato Assos, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница 2.500 кв.м расположена на участке 3.000 кв.м полностью отр…
€2,70 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Corinth, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 1000 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, …
€1,89 млн
Отель 16 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Lecheo, Греция
Отель 16 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Lecheo, Греция
Комнаты 30
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 980 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 980 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Отель расположен на 2уровнях. Цо…
€850,000
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Kariotika, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Kariotika, Греция
Комнаты 1
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу здание общей плошадью в 370 кв.м в районе Ксилокастро. Цокольный эта…
€255,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Галатаки, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Галатаки, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
Продается бизнес площадью 600 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепны…
€500,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Айи-Теодори, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Айи-Теодори, Греция
Комнаты 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу жилое здание, расположенное в поселке Агии Феодори, недалеко от Кори…
€2,30 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Лутракион, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 340 кв.м в Лутраки. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается…
€620,000

Типы недвижимости в периферийная единица Коринфия

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