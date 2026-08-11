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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Assos Lechaio, Греция

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2 объекта найдено
ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ в Municipality of Corinth, Греция
ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 15
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
ПЕРИЯЛИ, ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ 600m2, Комплекс из пятнадцати автономных квартир в аренду в непос…
$938,794
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Агентство
Sideris Real Estate
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Коммерческое помещение 270 м² в Асос, Греция
Коммерческое помещение 270 м²
Асос, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 270 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Korinthia: Assos-Lechaio 270 Sq.m., 9 Bedrooms,…
$524,414
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