Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. периферийная единица Коринфия
  5. Гостиницы, отели

Отели в периферийная единица Коринфия, Греция

Municipality of Corinth
4
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
4
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
3
Отель В архив
Очистить
9 объектов найдено
Отель 1 комната с видом на море, с видом на город в Айи-Теодори, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на город
Айи-Теодори, Греция
Комнаты 1
Площадь 9 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу отель в городе Агии Теодори - Лутраки - Коринф Агии Теодори находитс…
Цена по запросу
Отель 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Rethi, Греция
Отель 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Rethi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Количество этажей 1
Отель расположен в одном из самых живописных мест Пелопоннеса-Трикала Коринфияс. Отель состо…
€350,000
Отель 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Перахора, Греция
Отель 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Перахора, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
На берегуИонического моря,в 4 км. от знаменитогоКоринфского канала, соединяющегоЭгейскоеиИон…
€1,45 млн
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Pisia, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Pisia, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 220 м²
Количество этажей 1
Гостиница расположена в курортном городке Лутраки, рядом с гидротерапевтическим - спа центро…
€3,00 млн
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город в корона, Греция
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город
корона, Греция
Комнаты 1
Площадь 891 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница к северо-западу от Афин, около города Левадия, в поселке А…
€700,000
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лутракион, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Площадь 6 000 м²
Количество этажей 1
Предлогается на продажу незавершенный отель в районе Лутраки Гостиница состоит из : цокольно…
€6,00 млн
Отель 1 комната с furnishings в Лутра Ореас Еленис, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Лутра Ореас Еленис, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 415 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница 2.415 кв.м которая состоит из 48 двухместых комнат со свои…
€2,10 млн
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings в Kato Assos, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Kato Assos, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница 2.500 кв.м расположена на участке 3.000 кв.м полностью отр…
€2,70 млн
Отель 16 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Lecheo, Греция
Отель 16 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Lecheo, Греция
Комнаты 30
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 980 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 980 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Отель расположен на 2уровнях. Цо…
€850,000

Типы недвижимости в периферийная единица Коринфия

коммерческая недвижимость
коммерческая недвижимость
Realting.com
Перейти