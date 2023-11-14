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Земельные участки в периферийная единица Хиос, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Ненита, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Ненита, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1409 кв.м. на островах Греции. На территории земельный …
€71,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Avgonyma, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Avgonyma, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13500 кв.м. на островах Греции. На территории подведена…
€200,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Katarraktis, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Katarraktis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 76000 кв.м. на островах Греции. На территории с возможн…
€1,80 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Хиос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Хиос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок расположен на острове Хиос Есть возможность построить гостиницу более 2.000 кв.м
€3,00 млн
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