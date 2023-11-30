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Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы
Магула, Греция
8
5
570 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 570 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
€1,40 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лукисия, Греция
1
200 м²
1
Продается вилла площадью 200 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на м…
€690,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Лукисия, Греция
8
4
600 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
€3,50 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Агиос Лукас, Греция
6
4
390 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
€525,000
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Эретрия, Греция
8
4
446 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 446 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
€920,000
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Grekodom Development
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Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Магула, Греция
3
2
220 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
€685,000
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Grekodom Development
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Theologos, Греция
6
5
493 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 493 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
€1,15 млн
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Grekodom Development
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Вилла 3 спальни с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
4
4
350 м²
1
Вилла находится в Восточной стороне прекрасного острова Эвия в уютном городке Скорпоньери. Э…
€1,35 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Дросья, Греция
8
3
420 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 420 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
€1,25 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Theologos, Греция
8
3
580 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 580 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 3 с…
€550,000
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Grekodom Development
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Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Магула, Греция
13
7
440 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гости…
€1,50 млн
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Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
6
3
320 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
€450,000
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Паралия Авлида, Греция
5
2
335 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 335 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€1,20 млн
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Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Theologos, Греция
1
300 м²
1
Продается вилла площадью 300 кв.м в центральной Греции. У объекта есть солнечные батареи для…
€680,000
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Grekodom Development
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Theologos, Греция
4
3
190 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
€450,000
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Вилла 3 спальни с furnishings
Theologos, Греция
4
2
240 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
€380,000
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Вилла 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Ано Вафия, Греция
4
2
190 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спальн…
€320,000
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Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Theologos, Греция
8
5
380 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
€780,000
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Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Оропос, Греция
1
1
540 м²
1
Предлагается к продаже Вилла, состоящая из 3 домовКаждый дом имеет 3 уровня и состоит из 1 г…
€1,10 млн
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Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Сикамино, Греция
5
3
298 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 298 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной душево…
€465,000
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Параметры недвижимости в Халкис, Греция
с видом на море
с бассейном
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