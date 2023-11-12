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Таунхаусы в Chalcedon, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты с furnishings в Anchialos, Греция
Таунхаус 4 комнаты с furnishings
Anchialos, Греция
Комнаты 4
Площадь 205 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус в пригороде г. Салоники. Площадь трехэтажного дома составляет 205 кв.м. Ц…
€150,000
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