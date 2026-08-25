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Отели в периферии Центральной Греция, Греция

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6 объектов найдено
Отель 891 м² в периферия Центральная Греция, Греция
Отель 891 м²
периферия Центральная Греция, Греция
Площадь 891 м²
Предлагается на продажу гостиница к северо-западу от Афин, около города Левадия, в поселке А…
$826 496
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Grekodom Development
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Отель 1 260 м² в Delphi Municipality, Греция
Отель 1 260 м²
Delphi Municipality, Греция
Площадь 1 260 м²
Предлагается на продажу Гостиница 1.260 кв.м в местечке Амфиса. Гостиница состоит из: …
$1,89 млн
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Grekodom Development
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Отель 510 м² в Lilaia, Греция
Отель 510 м²
Lilaia, Греция
Площадь 510 м²
Предлагается на продажу гостиница 510 кв.м на земельном участке 10.000 кв.м. Гостиниц…
$1,03 млн
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Grekodom Development
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Отель 8 000 м² в Агиос Константинос, Греция
Отель 8 000 м²
Агиос Константинос, Греция
Площадь 8 000 м²
Продается отель площадью 8000 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается великолепный …
$7,67 млн
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Grekodom Development
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Отель 4 000 м² в Агиос-Николаос, Греция
Отель 4 000 м²
Агиос-Николаос, Греция
Площадь 4 000 м²
Продается 3* отель - 32 номера, 50 км от живописного городка Метора. Построен среди гор и ле…
$2,24 млн
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Grekodom Development
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Отель 750 м² в периферия Центральная Греция, Греция
Отель 750 м²
периферия Центральная Греция, Греция
Площадь 750 м²
Предлагаем вашему вниманию превосходный мини-отельна на заливе Камена Вурла, 10м. от пляжа,…
$2,18 млн
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