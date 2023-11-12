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периферия Центральная Греция
Гостиницы, отели
Отели в периферия Центральная Греция, Греция
Муниципалитет Истия-Айдипсос
6
Лутра-Эдипсу
4
Муниципалитет Халкиде
3
Халкис
3
Отель
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16 объектов найдено
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Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агиос, Греция
1
1 720 м²
1
Предлагается на продажу гостиница в 100 метрах от море на острове Эвеа. Общая застроенная пл…
€1,80 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Кутуриля, Греция
1
700 м²
1
Предлагается на продажу прекрасный отель, расположенный на берегу Эгейского моря на острове …
€750,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агиос, Греция
1
700 м²
1
Продается отель площадью 700 кв.м на острове Эвия. Гостиница имеет угловое расположение. Из …
€1,20 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Арахова, Греция
1
5 720 м²
1
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в курортном месте Арахова, всего в двух часах …
€7,88 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Неохори, Греция
1
8 000 м²
1
Продается отель площадью 8000 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается великолепный ви…
€6,50 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Камена-Вурла, Греция
1
750 м²
1
Предлагаем вашему вниманию превосходный мини-отельна на заливе Камена Вурла, 10м. от пляжа, …
€1,85 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Эретрия, Греция
1
3 900 м²
1
Предлагается на продажу пятиэтажная гостиница 3.900 кв.м в городе Эретрия.Гостиница состоит …
€1,70 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутра-Эдипсу, Греция
1
900 м²
1
Продается отель площадью 900 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на м…
€1,10 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Амфиклия, Греция
1
305 м²
1
Гостиничный комплекс находится в районе Фтиотида, у подножия горы Парнассос, в небольшом мес…
€430,000
Рекомендовать
Отель 33 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на город
Лутра-Эдипсу, Греция
33
1 500 м²
3
Отель располагается в курортном городе Эдипсос, северной части Эвии. Город известен своими м…
€3,80 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Лутра-Эдипсу, Греция
1
850 м²
1
Отель располагается в курортном городе Лутра Эдипсу, известном спа-курорте Эвии. Благодаря с…
€950,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Виниан, Греция
1
1 260 м²
1
Предлагается на продажу Гостиница 1.260 кв.м в местечке Амфиса.Гостиница состоит из:Четырех …
€1,60 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Эпталофос, Греция
1
510 м²
1
Предлагается на продажу гостиница 510 кв.м на земельном участке 10.000 кв.м. Гостиница состо…
€870,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Артаки, Греция
1
2 762 м²
1
Продается отель площадью 2762 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море, на горы…
€1,90 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Амаринтос, Греция
1
307 м²
1
На продажу предлагается2-х этажный отель на 5 квартир общей площадью 307 кв.Недвижимость рас…
€690,000
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Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лутра-Эдипсу, Греция
1
630 м²
1
Продается отель площадью 630 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море. У объект…
€470,000
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