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Коммерческая недвижимость в периферия Центральная Греция, Греция

Муниципалитет Халкиде
25
Халкис
25
Муниципалитет Истия-Айдипсос
11
Лутра-Эдипсу
5
Муниципалитет Дельфи
4
Амаринтос
3
Василикон
3
Неа-Артаки
3
51 объект найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Виниан, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Виниан, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 1200 кв.м в центральной Греции. Недвижимость продается с мебелью. …
€800,000
Производство в Сикамино, Греция
Производство
Сикамино, Греция
Площадь 17 000 м²
Sykaminos Oropos SALE Земля площадью 17000 кв.м., 17 акров, неаккуратная и амфитеатр, имеет …
€950,000
Магазин в Муниципалитет Халкиде, Греция
Магазин
Муниципалитет Халкиде, Греция
Retail unit with a total surface of 236.00 sq.m. on the ground floor of a commercial buildin…
€880,000
Коммерческая 4 комнаты с furnishings в Ambelochori, Греция
Коммерческая 4 комнаты с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 4
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Продается двуэтажное здание с 4 квартирами, в районе Паллини в Восточной Аттике. Площадь ква…
€540,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Писсонас, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Писсонас, Греция
Комнаты 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается двухуровневый магазин на о. Эвия. Первый этаж имеет площадь 125 кв.м. Под ним нахо…
€210,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Василикон, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Василикон, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается трехэтажное здание, состоящее из 12 апартаментов на западном мысе Эвии. Каждый эта…
€750,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Неа-Артаки, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 105 кв.м на острове Эвия. Недвижимость продается с мебелью. такжэ …
€340,000
Коммерческая 2 комнаты с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Коммерческая 2 комнаты с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 400 кв.м на острове Эвия. Недвижимость продается с мебелью. Продаю…
€221,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Неа-Артаки, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 370 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое помещение на острове Эвия площадью 1.370 кв.м. Располож…
€1,60 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу магазин площадью 90 кв.м. на осторве Эвия, Халкида
€170,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 1
Площадь 570 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое помещение на острове Эвия, Халкида. Находится на центра…
€450,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое помещение в городе Халкида. Состоит из двух магазинов н…
€280,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Филла, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Филла, Греция
Комнаты 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Предлагаются на продажу 4 коммерческих помещений общей площадью 900 кв.м. в курортном городк…
€1,50 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Муниципалитет Дельфи, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Дельфи, Греция
Комнаты 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу часть жилого комплекса, который состоит из 5 таунхаусов. Квадратура …
€560,000
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Агиос, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агиос, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 720 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница в 100 метрах от море на острове Эвеа. Общая застроенная пл…
€1,80 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 1
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу здание, которое на данный момент находится в стадии строительства. З…
€850,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ано Вафия, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ано Вафия, Греция
Комнаты 1
Площадь 946 м²
Количество этажей 1
Гостиница расположена в Амаринфосе – прибрежном поселке острова Эвия. Расположен в 30 км от …
€1,28 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Филла, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Филла, Греция
Комнаты 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Здание недостроено. На данном этапе строительства оно разделено на две квартиры и один таунх…
€250,000
Отель 1 комната с furnishings в Кутуриля, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Кутуриля, Греция
Комнаты 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу прекрасный отель, расположенный на берегу Эгейского моря на острове …
€750,000
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Агиос, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агиос, Греция
Комнаты 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 700 кв.м на острове Эвия. Гостиница имеет угловое расположение. Из …
€1,20 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Илия, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Илия, Греция
Комнаты 1
Площадь 674 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 674 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на …
€2,00 млн
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Арахова, Греция
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Арахова, Греция
Комнаты 1
Площадь 5 720 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в курортном месте Арахова, всего в двух часах …
€7,88 млн
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Неохори, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Неохори, Греция
Комнаты 1
Площадь 8 000 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 8000 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается великолепный ви…
€6,50 млн
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings в Камена-Вурла, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Камена-Вурла, Греция
Комнаты 1
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию превосходный мини-отельна на заливе Камена Вурла, 10м. от пляжа, …
€1,85 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Инофита, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Инофита, Греция
Комнаты 1
Площадь 10 250 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования…
€8,50 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Агиос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Агиос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 614 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 614 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на …
€700,000
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Эретрия, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Эретрия, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 900 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу пятиэтажная гостиница 3.900 кв.м в городе Эретрия.Гостиница состоит …
€1,70 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Амаринтос, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Амаринтос, Греция
Комнаты 1
Площадь 384 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу комплекс из 8 квартир, в городе Амаринтос. Квартиры расположены на 1…
€360,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Аливерион, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Аливерион, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу четырёхэтажное здание, которое состоит из 12 квартир и двухкоммерчес…
€420,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается на продажу земельный участок в городке Халкида на котором расположен коттедж 80…
€450,000

Типы недвижимости в периферия Центральная Греция

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