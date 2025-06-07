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Отели в Eretria Municipality, Греция

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3 объекта найдено
Отель 3 900 м² в Eretria Municipality, Греция
Отель 3 900 м²
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 3 900 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу пятиэтажная гостиница 3.900 кв.м в городе Эретрия.Гостиница состоит …
$1,90 млн
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Grekodom Development
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Отель 307 м² в Амаринтос, Греция
Отель 307 м²
Амаринтос, Греция
Число комнат 1
Площадь 307 м²
Количество этажей 1
На продажу предлагается2-х этажный отель на 5 квартир общей площадью 307 кв.Недвижимость рас…
$1,12 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 946 м² в Ано Вафия, Греция
Отель 946 м²
Ано Вафия, Греция
Число комнат 1
Площадь 946 м²
Количество этажей 1
Гостиница расположена в Амаринфосе – прибрежном поселке острова Эвия. Расположен в 30 км от …
$1,43 млн
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Агентство
Grekodom Development
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