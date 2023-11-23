Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Муниципалитет Истия-Айдипсос
  5. Гостиницы, отели

Отели в Муниципалитет Истия-Айдипсос, Греция

Лутра-Эдипсу
4
Отель В архив
Очистить
6 объектов найдено
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Агиос, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агиос, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 720 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница в 100 метрах от море на острове Эвеа. Общая застроенная пл…
€1,80 млн
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Агиос, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агиос, Греция
Комнаты 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 700 кв.м на острове Эвия. Гостиница имеет угловое расположение. Из …
€1,20 млн
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 1
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 900 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на м…
€1,10 млн
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 33 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на город в Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 33 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на город
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 33
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Отель располагается в курортном городе Эдипсос, северной части Эвии. Город известен своими м…
€3,80 млн
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната с furnishings в Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 1
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Отель располагается в курортном городе Лутра Эдипсу, известном спа-курорте Эвии. Благодаря с…
€950,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 1
Площадь 630 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 630 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море. У объект…
€470,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Типы недвижимости в Муниципалитет Истия-Айдипсос

коммерческая недвижимость
Realting.com
Перейти