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Инвестиционная недвижимость в Аттика, Греция

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Инвестиционная В архив
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5 объектов найдено
Инвестиционная 1 спальня в периферия Аттика, Греция
Инвестиционная 1 спальня
периферия Аттика, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 340 м²
Код недвижимости: 1476 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Бизнес общей площадью 340 кв.м,…
€15,000
Инвестиционная 6 спален в Афины, Греция
Инвестиционная 6 спален
Афины, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 280 м²
Код недвижимости: 1416 - ПРОДАЕТСЯ 6 мест, бок о бок Бизнес общей площадью 280 кв.м, 3 уровн…
€50,000
Инвестиционная 3 спальни с патио в Афины, Греция
Инвестиционная 3 спальни с патио
Афины, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
ID: 1151 - Офис Цакос Агиас Параскеви ПРОДАЖ общей площадью 116 кв.м. Полуподвал. Он состоит…
€20,000
Инвестиционная 1 спальня в периферия Аттика, Греция
Инвестиционная 1 спальня
периферия Аттика, Греция
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Ref: 1115 - Продается Aigaleo Business общей площадью 90 кв.м. Первый этаж. Он состоит из 1 …
€15,000
Инвестиционная с Инвестиции, с События, с unique building в Municipality of Piraeus, Греция
Инвестиционная с Инвестиции, с События, с unique building
Municipality of Piraeus, Греция
Площадь 470 м²
Количество этажей 3
отличное здание в отличном месте, Кастелла, Пир и Аумл; us, Attica Greece, состоящий из перв…
€1,85 млн
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