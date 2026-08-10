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Инвестиционная недвижимость в Аттике, Греция

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2 объекта найдено
Эксклюзивный коммерческий объект 1 110 кв. м на проспекте Месогион — Агия-Параскеви, Афины, Греция. в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
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Эксклюзивный коммерческий объект 1 110 кв. м на проспекте Месогион — Агия-Параскеви, Афины, Греция.
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивный коммерческий объект 1 110 кв. м на проспекте Месогион — Агия-Параскеви Цена …
$2,53 млн
НДС
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Застройщик
DC Constructions
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Инвестиционная 470 м² в Municipality of Piraeus, Греция
Инвестиционная 470 м²
Municipality of Piraeus, Греция
Площадь 470 м²
Количество этажей 3
отличное здание в отличном месте, Кастелла, Пир и Аумл; us, Attica Greece, состоящий из перв…
$1,83 млн
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