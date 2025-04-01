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Дома в Artemida, Греция

4 объекта найдено
Дом 7 комнат в Artemida, Греция
Дом 7 комнат
Artemida, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 339 м²
Отличный отдельно стоящий дом с подвалом и мансардой. 450 м. от моря. В районе Агиос Николао…
$366,362
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Коттедж 5 комнат в Artemida, Греция
Коттедж 5 комнат
Artemida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$396,009
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Artemida, Греция
Коттедж 4 комнаты
Artemida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
$199,734
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Artemida, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Artemida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Продается таунхаус площадью 128 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$352,162
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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