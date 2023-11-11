Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Artemida

Жильё в Artemida, Греция

дома
16
17 объектов найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Artemida, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Artemida, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€310,000
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Artemida, Греция
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Artemida, Греция
Комнаты 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на море, на …
€375,000
Таунхаус 4 спальни с furnishings в Artemida, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Artemida, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€370,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Artemida, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Artemida, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 176 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 гостиных с …
€320,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Artemida, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Artemida, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€394,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Artemida, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Artemida, Греция
Комнаты 1
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид…
€600,000
Таунхаус 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Artemida, Греция
Таунхаус 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Artemida, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€525,000
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Artemida, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Artemida, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€170,000
Коттедж 1 спальня с furnishings в Artemida, Греция
Коттедж 1 спальня с furnishings
Artemida, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
€70,000
Коттедж 1 спальня с furnishings в Artemida, Греция
Коттедж 1 спальня с furnishings
Artemida, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 53 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
€95,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Artemida, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Artemida, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€500,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Artemida, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Artemida, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 135 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€590,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings в Artemida, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings
Artemida, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 259 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 259 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€800,000
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Artemida, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Artemida, Греция
Комнаты 1
Площадь 244 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 244 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€600,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Artemida, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Artemida, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€580,000
Коттедж 1 спальня с видом на город, с furnishings в Artemida, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на город, с furnishings
Artemida, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 35 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
€90,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Artemida, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Artemida, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
€370,000
Realting.com
Перейти