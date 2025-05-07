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Коттеджи с бассейном в Artemida Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 7 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$726,407
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Artemida Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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