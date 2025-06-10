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Квартиры с видом на море в периферийной единице Арголида, Греция

Municipality of Nafplio
4
Municipality of Ermionida
3
Municipal Unit of Nafplio
3
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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Ирия, Греция
Квартира 2 комнаты
Ирия, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
EXCLUSIVE PROPERTY OF OUR OFFICE. On the beach of Iria and just 100 m from the sea, a 50 sq.…
$111,749
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Квартира 4 комнаты в Нафплион, Греция
Квартира 4 комнаты
Нафплион, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
$292,248
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Ermionida, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Современный комплекс вилл рядом с пляжем, Эрмиони, Греция Предлагаются светлые виллы с собс…
$826,506
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Типы недвижимости в периферийной единице Арголида

однокомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Арголида, Греция

с садом
с террасой
Недорогая
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