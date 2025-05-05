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Коттеджи с видом на море в периферийной единице Аркадия, Греция

Municipality of North Kynouria
3
Municipality of Gortynia
3
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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Като Долиана, Греция
Коттедж 6 комнат
Като Долиана, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 690 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 690 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$292,248
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Аркадия, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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