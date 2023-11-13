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Коттеджи в периферийная единица Аркадия, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kato Doliana, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kato Doliana, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 690 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 690 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€280,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Аркадия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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