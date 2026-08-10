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Коттеджи в периферийной единице Аркадия, Греция

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Municipality of Gortynia
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5 объектов найдено
Коттедж 5 спален в Municipality of Megalopoli, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Megalopoli, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Stone-built traditional house of 215 sq.m. in Muria village, Gortynia. It is a 2-storey hous…
$233,073
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Коттедж в Municipality of Gortynia, Греция
Коттедж
Municipality of Gortynia, Греция
Площадь 320 м²
$64,095
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Коттедж 4 спальни в Лангадия, Греция
Коттедж 4 спальни
Лангадия, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Arkadia: Lagadia - 175 Sq.m., 4 Bedrooms, 1 Bathr…
$198,112
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TekceTekce
Коттедж в Municipality of Gortynia, Греция
Коттедж
Municipality of Gortynia, Греция
Площадь 120 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Arkadia: Tropaia 120 Sq.m., Ground floor Floor, B…
$50,111
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Megalopoli, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Megalopoli, Греция
Количество спален 4
Площадь 205 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 205 кв.м на полуострове Пелопоннес. Подвал состоит из о…
$1,10 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Аркадия, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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