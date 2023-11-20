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Таунхаусы в Увы, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на город в Увы, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город
Увы, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
€575,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Увы, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Увы, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 153 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€410,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Увы, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 158 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€840,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с furnishings в Увы, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 234 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€650,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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