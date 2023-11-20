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Виллы в Увы, Греция

Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings в Увы, Греция
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной. Пе…
€2,00 млн
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