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Коттеджи в Увы, Греция

Коттедж В архив
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5 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с бассейном в Увы, Греция
Коттедж 3 спальни с бассейном
Увы, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 371 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 371 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€950,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Увы, Греция
Коттедж 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Увы, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€2,00 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 спальня с furnishings в Увы, Греция
Коттедж 1 спальня с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 54 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из одной спальной ком…
€135,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Увы, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 348 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 348 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€2,80 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Увы, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из…
€415,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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