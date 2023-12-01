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Коммерческая недвижимость в Айос-Николаос, Греция

отели
8
32 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Продается магазин на первом этаже в Агиос Николаос. Площадь магазина составляет 82 кв.м, и и…
€120,000
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Отель 14 комнат с видом на море, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Отель 14 комнат с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 14
Площадь 730 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 730 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€2,50 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Отель 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 179 м²
Количество этажей 1
Продается полностью отремонтированный отель в центре города Агиос Николаос, на Крите. Отель …
€3,90 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 700 кв.м на острове Крит. Бизнес на продажу, расположенный на верш…
€1,16 млн
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Grekodom Development
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Отель 42 комнаты с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Отель 42 комнаты с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 42
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 1
Продается отель в туристическом месте недалеко от Агиос Николаос, на Крите. Отель состоит из…
€1,30 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 5 комнат с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 5 комнат с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
Продается земельный участок, пригодный для бизнеса в Агиос Николаос. Земельный участок включ…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Коммерческая 10 комнат с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 10 комнат с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 10
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
ВНИМАНИЕ!!! ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА! Продается строительный проект площадью 700 кв.м на собственном зе…
€320,000
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Grekodom Development
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Отель 4 комнаты с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Отель 4 комнаты с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Продается отель площадью 225 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Гостиница имеет…
€800,000
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Grekodom Development
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Отель 35 комнат с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Отель 35 комнат с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 35
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница на острове Крит, общей площадью 1500 кв.м, расположенная всего в 4-х кил…
€4,00 млн
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Grekodom Development
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Отель 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Отель 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 9
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Выставлен на продажу отель площадью в 650 кв.м с земельным участком в 1100 кв.м, имеет 9 ком…
€1,30 млн
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Grekodom Development
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Отель 18 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Отель 18 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 18
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Не большой гостиничный комплекс состоит из двух отдельно стоящих зданий. Первое, фасадное зд…
€1,30 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
Выставлена на продажу территория в 14.000 кв.м с одним коммерческим зданием в 840 кв.м и 2-м…
€3,00 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Агиос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Агиос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 614 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 614 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на …
€700,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается магазин на первой линии с выходом на набережную в самом сердце Агиоса Николаоса. И…
€670,000
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Отель 12 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Отель 12 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 12
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница общей площадью 450 кв.м в Агиос Николаосе. Гостиница состоит из 12 мебли…
€1,20 млн
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Отель 22 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Отель 22 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 22
Площадь 790 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница площадью 790 кв.м в Лассити на Крите. Гостиница состоит из…
€1,26 млн
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Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 520 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 520 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на …
€550,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
Выставлена на продажу территория в 18.000 кв.м с одним коммерческим зданием в 2.000 кв.м
Цена по запросу
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продаются 2 здания с квартирами под сдачу в элитном районе на острве Крит.Первое здание сост…
€2,30 млн
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Grekodom Development
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Отель 15 комнат с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Отель 15 комнат с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 15
Площадь 590 м²
Количество этажей 4
Продается отель в Агиос Николаос.Отель находится в 150 метрах от Марины Айоса Николаоса, в 2…
€700,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается комплекс из 3 роскошных вилл рядом с Агиос Николаос.Каждая вилла состоит из 3 спал…
€3,80 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 308 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес состоящий из двух одинаковых отдельностоящих коттеджа, площадью 154м2 кажды…
€500,000
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 308 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес состоящий из двух одинаковых отдельностоящих коттеджа, площадью 154м2 кажды…
€560,000
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Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 612 м²
Количество этажей 1
Для продажи здание 612 кв.м. построен на участке площадью 1.020 кв.м. в городе Агиос Николао…
€600,000
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Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 310 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. Недвижи…
€370,000
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу бизнесв Агиос Николаос, Крит. Бизнес площадью 330 кв.м. расположен н…
€430,000
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Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу здание общей площадью 200 кв.м., состоящий из 3-х квартир в городе Аги…
€500,000
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Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 268 м²
Количество этажей 1
Коммерческая площадь 268m² для продажи в Ag. Николаос Крит. Недвижимость состоит из первого …
€220,000
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Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается здание состоящее из 6 квартир недалеко от города Агиос Николаос на Крите. Две квар…
€710,000
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается комплекс апартаментов в центре города Агиос Николаос. Квартира на нулевом этаже со…
Цена по запросу
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