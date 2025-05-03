Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Агия Параскеви
  4. Жилая

Жильё в Агия Параскеви, Греция

дома
16
27 объектов найдено
Дом 12 комнат в Агия Параскеви, Греция
Дом 12 комнат
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 12
Площадь 600 м²
Продаётся двухуровневая меблированная роскошная вилла площадью 600 m² на участке площадью 11…
$3,03 млн
Оставить заявку
Вилла в Агия Параскеви, Греция
Вилла
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Код объекта: HPS4236-ВиллаПРОДАЕТСЯвПаллиниПалиуриза€500.000.Этамеблированнаявиллаплощадью30…
$518,030
Оставить заявку
Вилла в Агия Параскеви, Греция
Вилла
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Загородная вилла полностью огорожена, построена по индивидуальному заказу, включая 206 кв. м…
$429,663
Оставить заявку
Таунхаус в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
КАССАНДРА – ПРОДАЕТСЯ: Уникальный отдельно стоящий дом площадью 110 кв. м. с красивым садом …
$115,568
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Агия Параскеви, Греция
Вилла 7 комнат
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$498,251
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус 5 комнат
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$229,624
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Агия Параскеви, Греция
Вилла
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
$542,747
Оставить заявку
Вилла в Агия Параскеви, Греция
Вилла
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается вилла, построенная по индивидуальному проекту, с видом на сельскую местность и в о…
$406,420
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус 5 комнат
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 178 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$277,822
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Дом 2 спальни в Агия Параскеви, Греция
Дом 2 спальни
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Мезонет расположен в деревне Агиа Параскеви в 5 км от пляжа Лутра, в 9 км от пляжа Хруссо и …
$141,283
Оставить заявку
Коттедж 1 комната в Агия Параскеви, Греция
Коттедж 1 комната
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
$871,689
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Вилла 4 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Villa with a private garden of 800m2 at Kriopigi, Kassandra, Halkidiki 2km from the sandy Bl…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коттедж 6 комнат в Агия Параскеви, Греция
Коттедж 6 комнат
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$292,248
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Агия Параскеви, Греция
Вилла 5 комнат
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$187,874
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Агия Параскеви, Греция
Вилла
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Код собственности: HPS5365 - Вилла для продажи в Паллини Агиа Параскеви за €550 000. Эта 120…
$622,007
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус 5 комнат
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$156,561
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Коттедж 4 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 82 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$103,331
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Дом 3 спальни в Пефкохори, Греция
Дом 3 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Дом расположен в деревне Агиа Параскеви в 5 км от пляжа Лутра, в 5 км от пляжа Пефкохори и в…
$409,155
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$229,624
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$219,186
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Коттедж 4 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$2,61 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Агия Параскеви, Греция
Коттедж 6 комнат
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Квартира 3 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1
Продается дуплекс площадью 75 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Дуплекс расп…
$141,957
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
It of a kind custom-built home overlooking Agia Paraskevi built in 1997 and in pristine supe…
$104,574
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$156,457
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Агия Параскеви, Греция
Вилла
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Код недвижимости: 1-276 - Дом на продажу в Паллини Агиа Параскеви за € 210.000. Это 227 кв. …
$231,164
Оставить заявку
Realting.com
Перейти