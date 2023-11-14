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Жильё в Агиа Галини, Греция

2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Агиа Галини, Греция
Вилла 4 спальни
Агиа Галини, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
Резиденция предлагает 305 квадратных метров жилой площади в уединенном и спокойном районе, и…
€1,75 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Меламбес, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Меламбес, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€400,000
Realting.com
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