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Таунхаусы с видом на море на Эгейских островах, Греция

Municipality of Western Lesvos
4
Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades
6
Mytilene Municipal Unit
4
Митилини
4
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7 объектов найдено
Таунхаус 1 комната в Миконос, Греция
Таунхаус 1 комната
Миконос, Греция
Число комнат 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу комплекс из 4-х таунхаусов на острове Миконос, в местечке Агиос Лаза…
$7,26 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Aghia Anna, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Aghia Anna, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$417,497
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Aghios Prokopios, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Aghios Prokopios, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 123 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$375,748
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Скоутарос, Греция
Таунхаус 5 комнат
Скоутарос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
$1,25 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Тавари, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Тавари, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 129 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
$156,561
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Grekodom Development
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Таунхаус 1 комната в Ано Потамос, Греция
Таунхаус 1 комната
Ано Потамос, Греция
Число комнат 1
Площадь 226 м²
Количество этажей 3
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 226 кв.м в регионе Киклады. Таyнхаус расположен на…
$313,123
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 6 комнат в Aghia Anna, Греция
Таунхаус 6 комнат
Aghia Anna, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$401,841
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости на Эгейских островах, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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