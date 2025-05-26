Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейские острова
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на горы

Таунхаусы с видом на горы на Эгейских островах, Греция

Municipality of Western Lesvos
4
Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades
6
Mytilene Municipal Unit
4
Митилини
4
Показать больше
Таунхаус Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Таунхаус 1 комната в Миконос, Греция
Таунхаус 1 комната
Миконос, Греция
Число комнат 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу комплекс из 4-х таунхаусов на острове Миконос, в местечке Агиос Лаза…
$7,26 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Скоутарос, Греция
Таунхаус 5 комнат
Скоутарос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
$1,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 1 комната в Ано Потамос, Греция
Таунхаус 1 комната
Ано Потамос, Греция
Число комнат 1
Площадь 226 м²
Количество этажей 3
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 226 кв.м в регионе Киклады. Таyнхаус расположен на…
$313,123
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости на Эгейских островах, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти