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Квартиры-студии в Берлине, Германия

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12 объектов найдено
Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 11
Продаются 1-комнатные апартаменты недалеко от набережной реки Шпрее. Этот уникальный комплек…
$329,245
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Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Ухоженное старинное здание с лифтом в районе Берлина - Фридрихсхайн-Кройцберг, построенное в…
$269,873
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Студия 1 спальня в Берлин, Германия
Студия 1 спальня
Берлин, Германия
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Ухоженное старинное здание с лифтом в районе Берлина - Фридрихсхайн-Кройцберг, построенное в…
$290,478
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TekceTekce
Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
1-комнатная квартира в 4-этажном доме со светлым фасадом, элегантными балконами и изысканным…
$291,462
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Студия 1 спальня в Берлин, Германия
Студия 1 спальня
Берлин, Германия
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Классическое здание начала века впечатляет типичными деталями старинного здания, такими как …
$435,717
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Студия 1 спальня в Берлин, Германия
Студия 1 спальня
Берлин, Германия
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
1-комнатная квартира в 4-этажном доме со светлым фасадом, элегантными балконами и изысканным…
$313,716
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Студия 1 спальня в Берлин, Германия
Студия 1 спальня
Берлин, Германия
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 4
1-комнатная просторная квартира с высокими потолками расположена в красивом старинном здании…
$348,573
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Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 4
1-комнатная просторная квартира с высокими потолками расположена в красивом старинном здании…
$323,847
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Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
Число комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 6
Эта 1-комнатная квартира с продуманной планировкой – идеальное место для проживания в большо…
$410,206
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Студия 1 спальня в Берлин, Германия
Студия 1 спальня
Берлин, Германия
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 6
Эта 1-комнатная квартира с продуманной планировкой – идеальное место для проживания в большо…
$441,526
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Студия 1 спальня в Берлин, Германия
Студия 1 спальня
Берлин, Германия
Количество спален 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 11
Продаются 1-комнатные апартаменты недалеко от набережной реки Шпрее. Этот уникальный комплек…
$354,383
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Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
Число комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Классическое здание начала века впечатляет типичными деталями старинного здания, такими как …
$404,809
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ESTATE-SERVICE24
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